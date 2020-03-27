YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırma’da Meclis Toplantıları 3 ay süreyle ertelendi

Bandırma’da Meclis Toplantıları 3 ay süreyle ertelendi

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.03.2020 13:06 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Türkiye’de de görülen korona virüs salgınına karşı alınan önlemler sebebiyle Bandırma Belediyesi Meclis toplantılarını 3 ay süreyle ertelediğini açıkladı.Bandırma Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle yurt çapında alınan önlemler dolayısıyla her ay düzenlenen Belediye Meclis Toplantılarını Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirmeyecek.

Bandırma’da Meclis Toplantıları 3 ay süreyle ertelendi

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Türkiye’de de görülen korona virüs salgınına karşı alınan önlemler sebebiyle Bandırma Belediyesi Meclis toplantılarını 3 ay süreyle ertelediğini açıkladı.
Bandırma Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle yurt çapında alınan önlemler dolayısıyla her ay düzenlenen Belediye Meclis Toplantılarını Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirmeyecek. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yayınlanan genelgeyle yaşanan salgının önlenmesi ve vatandaşlarımızın sağlık güvencelerinin korunması amacıyla; Büyükşehir, İl, İlçe, Belde Belediyeleri ve Mahali İdare Birlikleri Meclisleri ile İl Genel Meclisleri’nin Nisan, Mayıs ve Haziran oturumlarının ertelendiği belirtildi. İlgili genelde ayrıca Mahali İdarelerin görevlerini aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatlar çerçevesinde sağlık tedbirlerinin alınması kaydıyla olağan üstü toplantı yapılmasına izin verilebileceği kaydedildi" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Düzce Valiliği’nden açıklama "Evde Kal Düzce" çağrısı

Düzce Valiliği’nden açıklama "Evde Kal Düzce" çağrısı

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
13:19
İkindi
16:49
Akşam
19:34
Yatsı
20:53

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

İrem Eczanesi
Merkez
Öztuzcu Eczanesi
Merkez
Şeker Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Kıvanç Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı

Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

267 kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

267 kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.