Bandırma’da motosikletten düşen genç yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Paşabayır mahallesi Mehmetçik caddesi üzerinde 16 SAV 18 plakalı otomobil ara yoldan çıkarak 10 AHA 803 plakalı motosiklet sürücüsü Mihrabe Ünver (25) ile karşı karşıya geldi panik yapan motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek motosikletten düştü.

Kaskı takılı olmayan ve kaskı kolunda bulunan motosiklet sürücüsü kolundan yaralanarak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

