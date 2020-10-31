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Bandırma’da sahte içki ele geçirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 31.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada etil alkolden üretilen sahte içkilere ve üretimde kullanılan düzeneklere el konuldu.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Bandırma ilçe merkezinde sahte alkol konuları ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahsın ikametinde damıtmak suretiyle elde ettiği etil alkollerden sahte içki üreterek sattığı bilgisine ulaşıldı.

Bandırma’da sahte içki ele geçirildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada etil alkolden üretilen sahte içkilere ve üretimde kullanılan düzeneklere el konuldu.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Bandırma ilçe merkezinde sahte alkol konuları ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahsın ikametinde damıtmak suretiyle elde ettiği etil alkollerden sahte içki üreterek sattığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 18 Litre sahte Rakı ( 12 Şişe 1,5 litrelik), 20 Litre Etil Alkol (2 Bidon),
565 Litre mayalanmaya bırakılmış içki (47 Bidon), 15.7 Kg Anason tohumu, ve 2 Adet İmbik (Damıtarak Alkol elde etmek için kullanılan düzenek) ele geçirildiği, şahısla ilgili adli tahkikata başlanıldığı ve ikamette bulunan sahte içki ve düzeneklere el konulduğu öğrenildi.

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