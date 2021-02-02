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Bandırma’da sahte rakı ele geçirildi

02.02.2021 18:49 | Son Güncelleme:
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Bandırma’da sahte rakı ele geçirildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın ikametinde yaptığı aramada 30 litre sahte rakı ele geçirdi.Bandırma’da polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramada sahte rakı, anason aroması ve termometre ile alkol ölçüm derecesi ele geçirildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın ikametinde yaptığı aramada 30 litre sahte rakı ele geçirdi.
Bandırma’da polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramada sahte rakı, anason aroması ve termometre ile alkol ölçüm derecesi ele geçirildi. Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma KOM Grup Amirliğince sahte/kaçak Alkollü İçki Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Bandırma İlçesinde bir şahıs yakalanırken şahsın ikametinde yapılan aramalarda 30 litre sahte rakı ve malzemeler ele geçirildi.

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