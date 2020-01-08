YURTHABER
  4. Bandırma’da şiddetli fırtınanın yaraları sarılıyor

Bandırma’da şiddetli fırtınanın yaraları sarılıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.01.2020 18:46 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki gün boyunca etkisini sürdüren fırtına ve yoğun yağış ağaçlara ve panolara zarar verdi.Bandırma’da iki gün süren fırtına ve sağanak yağış etkisini kaybetmeye başlarken, geride bir çok yıkılmış ağaç, direk ve panolar bıraktı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki gün boyunca etkisini sürdüren fırtına ve yoğun yağış ağaçlara ve panolara zarar verdi.
Bandırma’da iki gün süren fırtına ve sağanak yağış etkisini kaybetmeye başlarken, geride bir çok yıkılmış ağaç, direk ve panolar bıraktı. Belediye ekiplerinin ilçe genelinde devrilen ağaçları, reklam panolarını ve çeşitli materyalleri toplayarak temizleme çalışmalarını gerçekleştirmesinin yanısıra elektrik ve telefon hatlarında meydana gelen aksaklıklar da ekiplerce onarılmaya başlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Ayvalık Belediyesi 2020 yılı ilk meclis toplantısını gerçekleştiAyvalık Belediyesi 2020 yılı ilk meclis toplantısını gerçekleşti
30’lu yaş ve üzeri vatandaşların hatıralarına Ayvalık Belediyesi sahip çıktı30’lu yaş ve üzeri vatandaşların hatıralarına Ayvalık Belediyesi sahip çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Söke Sarıkemer İlk ve Ortaokulunda toplu açılış

Söke Sarıkemer İlk ve Ortaokulunda toplu açılış

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: “Sahamız 15 Ocak’ta oynanacak olan Erzurumspor-Beşiktaş maçı için hazır”

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: “Sahamız 15 Ocak’ta oynanacak olan Erzurumspor-Beşiktaş maçı için hazır”

Balıkesir Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:20
İkindi
15:46
Akşam
18:07
Yatsı
19:31

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Arı Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Meclisin gündemi deprem oldu

Meclisin gündemi deprem oldu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Hatipler Camii Kız Kur’an Kursu açıldı

Hatipler Camii Kız Kur’an Kursu açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.