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Bandırma’da sokakta kurulan semt pazarları kapatıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.03.2020 19:46 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çeşitli mahallelerde Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri kurulan üç semt pazarı korona virüs salgını tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.Bandırma’da Sunullah Mahallesi’nde Pazartesi, Paşabayır Mahallesi’nde Perşembe ve 100.

Bandırma’da sokakta kurulan semt pazarları kapatıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çeşitli mahallelerde Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri kurulan üç semt pazarı korona virüs salgını tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.

Bandırma’da Sunullah Mahallesi’nde Pazartesi, Paşabayır Mahallesi’nde Perşembe ve 100. Yıl Mahallesi’nde Cuma günleri kurulan semt pazarları (Covid 19) korona virüs pandemisi tedbirleri gereğince geçici süreyle kapatıldı. Bu pazar yerlerindeki esnafların Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’nda pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çalışabilecekleri belirtildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde "Pazar yerlerinde sadece, Meyve, Sebze ve Balıkçılar Odasına bağlı esnafların satış yapabileceği belirtilirken, giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaçların satışına izin verilmeyeceği ifade edildi. Bandırma Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Pazar yerlerinde her bir tezgâh arasında en az 3 metre mesafe olacak. Ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi sağlanacak. Pazar yeri en geç saat 19.00’a kadar hizmet verecek. Pazarcı esnafımızın ve alışveriş yapan bütün vatandaşlarımızın hem kendileri hem de toplum sağlığı adına güvenli mesafe ve hijyen kurallarına en üst seviyede uymaları gerekmektedir" denildi.

Bandırma’da sokakta kurulan semt pazarları kapatıldı

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