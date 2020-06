Bandırma’da Tıp Fakültesi çalışmaları başladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulmasına karar verilen Tıp Fakültesi için çalışmalara başlandı.

Tıp Fakültesi çalışmaları ve gelişmeler hakkında Erdek Kiraz Günbatımı Otel’de bir basın toplantısı düzenleyen Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bandırma Tıp Fakültesi’nin bu yıl 40 kontenjana sahip olduğunu ve eğitime başlayacak öğrencilerin İstanbul Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde Çapa Tıp Fakültesi’nde eğitime başlayacaklarını ifade etti.

Karma Hibrit Eğitim Modeli uygulanacak

Rektör Prof. Dr. Özdemir, 2020-21 akademik yılının bu yıl 19 Ekim tarihinde başlayacağını fakat yüz yüze eğitimin yanısıra ilk dönemde covid 19 süreci nedeniyle uzaktan eğitiminde kesintisiz süreceğini belirtti. Rektör Özdemir, " Sınıfları ve kampüsü biraz seyrelteceğiz. Yüzde 15-20 oranında bir planlama ile sınıf mevcutlarını ve kampüsteki öğrenci sayımızı seyrelterek düzenlemeye gideceğiz. Bu hafta sonu 8 bin dolayında gencimiz Bandırma’da YKS sınavına girecekler. İnşallah herkes çalışmasının karşılığını alır. Şanslı bir gençliğimiz var. Artık çok sayıda üniversitemiz var. 208 üniversite var artık Türkiye’de. Gençler artık biraz gayretle istedikleri bölüme girebiliyor, daha az gayret gösteren bile üniversite okuma imkanına sahip oluyor. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi olarak 6 ncı yılımızdayız. Biz bu 6 yıl içinde çok sayıda fakülte ve program açtık. 140 civarında bölüm ve programlarımız mevcut. Biz kalite olarak imkan olarak hazırız. Bandırmalı gençlerimizin artık çok da başka yerlere gideceğini düşünmüyoruz. Bu yıl 25 yeni program açacağız. Bu konularda web sitemizden bilgi alabilirler" dedi.

Yeni dönemde 4 bin 750 yeni öğrenci

Rektör Özdemir Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi olarak 2020-21 akademik yılında yerli ve yabancı öğrenciler, doktora ve master öğrencileri ile birlikte 4 bin 750 yeni öğrenciye ev sahipliği yapacaklarını dile getirerek, " Uluslararası 1228 öğrencimiz var. Üç kademede duyuruya çıkıp, başvuru alıyoruz ve oradan yerleştirme yapıyoruz. Türkiye’nin bir çok üniversitesine göre yabancı öğrenciler bize daha çok başvuru yapıyorlar. Öğrenciler Bandırma’yı sevdi. Birbirlerine de tavsiye ediyorlar. Yabancı öğrencilerimiz en çok Azerbaycan, Somali, Türkmenistan, Gine, Afganistan, Endonezya, Fas ve Çat gibi 65 ülkeden geliyor. Zaman içinde 100 ülkeye yükselmesini hedefliyoruz. 650 personelle toplamda hizmet veriyoruz. 393 akademik personel, 257 idari personele sahibiz. Bu yıl içinde 62 yeni akademik personel ve 13 idari personel alacağız. Yakında 725 kişiye ulaşmış olacağız" dedi.

Tıp Fakültesi’nde ilk 40 öğrenci Çapa’da eğitime başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulmasına karar verilen Tıp Fakültesi için çalışmaların başladığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, bu yıl Bandırma Tıp Fakültesi’nin üniversite tercih kılavuzunda yer alacağını ve 40 kontenjan ile başlayacağını ifade ederek, İstanbul Üniversitesi ile yaptıkları protokol gereğince de 3 yıl boyunca öğrencilerin Çapa Tıp Fakültesi’nde eğitim göreceklerini açıkladı. Rektör Özdemir, bu 3 yıllık süreçte fakültenin eğitim binalarını ve hastanesini yapacaklarını ifade ederek bu konuda hayırsever işadamlarına da çağrıda bulunduklarını belirtti.

Rektör Özdemir, Tıp Fakültesi’nin gelmesi ile üniversite olarak geleceğe yönelik planlarında değişiklik olduğunu ve düşünmedikleri fakültelere yöneleceklerini belirtirken hedeflerinin Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi olduğunu vurguladı.

Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacak

Bandırma Devlet Hastanesi’nin Üniversite ile yapılacak protokol sonrasında 3. Sınıf hastaneye yükseleceğini ve Eğitim Araştırma Hastanesi olacağını ifade eden Rektör Özdemir, "Türkiye’de 117 Tıp Fakültesi var. 56-57’sinin kendi hastanesi var. Bazı yerlerde de hastane ile üniversite arasında yapılan afiliasyon ile Başhekimlik ve Üniversite hastaneyi birlikte işletiyor. Üniversitedeki hocalarımız hastanede hizmet vermeye, öğrenciler ise hastanede hizmet vermeye başlıyor. Önümüzdeki hafta Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Ethem Karpuz ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. Onlar da bu konuda çok istekli. Burada çok güzel bir model ortaya çıkmış olacak. Protokolü yaptığımız anda itibaren hastane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönüşmüş olacak. Bunun tabi bir çok iyi yönleri var. Yeni branşlar gelmiş olacak, yeni bina belki yapılacak. Biz Tıp Fakültesi için hastanenin üzerindeki arazimizi hep boş tuttuk. Planlamamızı o şekilde yapacağız. Sağlık Bakanlığı daha çok ödenek verecek. Hizmet kalitesi artacak. Şimdiden Türkiye’nin birçok yerinden hocalar aramaya başladı. Bandırma Tıp Fakültesi’nde ders vermek için. Tabi biz ilk aşamada şu anda hastanemizle protokol imzalayacağız. İmzaladığımız bu protokolü Sağlık Bakanlığımız ile Sağlık İşleri Genel Müdürlüğümüze ileteceğiz. Tabi bunun yanısıra Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan hastane binamız için bütçe talep edeceğiz" diye konuştu.

Susurluk MYO Bandırma Üniversitesi’ne devredildi

Rektör Prof. Dr. Özdemir Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı Susurluk Meslek Yüksek Okulu’nun da Bandırma Üniversitesi’ne devredildiğini belirterek, " Susurluk Meslek Yüksekokulumuzdaki 3 yeni program, ayrıca 10 yeni lisansüstü programımızla beraber toplam 25 program daha öğrenci alımına başlayacak. Böylece toplam program sayımız 114’ten 140’a yükselmiş olacak. Merkez Yerleşkemizde devam eden 3 bina inşaatımızın yanında, 2 binamız için de ihaleye çıkıldı. Edincik Yerleşkemizde Türkiye’nin ilk Deniz Bilimleri Öğrenme Merkezi’ni kurduk ve yakında açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün Gönen Meslek Yüksekokulu Yerleşkemizde yeni bölüm ve programlar açmamıza olanak sağlayacak ilave eğitim ve sosyal tesis binası inşaatları yapılması için protokoller imzalayacağız. Üniversitemize devri gerçekleşen bir başka güzel ve ayrıca tarihi bir bina olan eski Pertevniyal Hastanesi’nin Kent Müzesi olmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.” şeklinde konuştu.