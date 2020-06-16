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Bandırma’da toplum tarama testleri başlıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.06.2020 12:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekipler rastgele vatandaşların adreslerine giderek rızaları alındıktan sonra korona virüs testi uygulayacak.Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca Kovid-19 ile mücadele için başlatılan “ Toplum Tarama Çalışması “ kapsamında 13-19 Haziran tarihleri arasında İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Saha Ekiplerince TUİK tarafından rastgele belirlenen adreslere gidilerek kişilerin rızası dahilinde ELİSA testi için kan örneği ve PCR Testi için sürüntü örneği alınacak.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekipler rastgele vatandaşların adreslerine giderek rızaları alındıktan sonra korona virüs testi uygulayacak.
Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca Kovid-19 ile mücadele için başlatılan “ Toplum Tarama Çalışması “ kapsamında 13-19 Haziran tarihleri arasında İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Saha Ekiplerince TUİK tarafından rastgele belirlenen adreslere gidilerek kişilerin rızası dahilinde ELİSA testi için kan örneği ve PCR Testi için sürüntü örneği alınacak. Saha ekiplerinin çalışmalarına İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mahalle Muhtarlarınca gerekli desteğin verilerek vatandaşların Toplum Tarama Çalışmasına katılımı konusunda bilgilendirmeler yapılacak.
İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Saha Ekipleri TÜİK tarafından rastgele belirlenen hanelere giderek yapılan testlerin sonuçlarını vatandaşlar bir gün sonra e-Nabız üzerinden öğrenebilecekler. Bu kapsamda, Bandırma’da rastgele seçilen bir dairesinin kapısını çalan test ekibi olumlu yanıt alması üzerine çalışmalarına başlayacaktır. TC kimlik numarası ve cep telefon numarası kayıtlarının alınmasının ardından hazırlanan anket soruları yöneltilerek alınan cevaplar, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) mobil uygulamasına kaydedilecek.

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