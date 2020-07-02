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Bandırma’da üçüncü kültür merkezinin inşaatı başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.07.2020 16:37 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde geçtiğimiz aylarda ihale süreci tamamlanan Paşakent Kültür Merkezi’nin hafriyat kazılarına başlandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde geçtiğimiz aylarda ihale süreci tamamlanan Paşakent Kültür Merkezi’nin hafriyat kazılarına başlandı. Projenin bayrama kadar temelinin tamamlanması planlanıyor.
Paşakent Kültür Merkezi inşaatında hafriyat çalışmaları başladı. Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri Halil Özümüt ile Halil Çakır proje alanlarını gezerek incelemelerde bulundular.
İnşaatı gerçekleştirecek firma olan Şahi İnşaat Proje Sorumlusu Murat Berber, hafriyatı 2 hafta içinde bitirmeyi hedeflediklerini belirterek “Hafriyat çalışmalarının bitimi ile hemen temel atma aşamasına geçeceğiz. Kurban Bayramı’na kadar da temel atma aşamasını sonlandıracağız” dedi.
Kültür Merkezi hakkında kısa bilgiler veren Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan “Kültür Merkezimizin yapımı elde olmayan nedenlerden ötürü gecikti. Şimdi ihale bedeli 16 milyon 835 bin TL + KDV olmak üzere yapım aşamasına geldi. Şubat ayında yer teslimi yapıldı. Ancak ruhsat işlemleri sebebiyle fiilen işe başlama Haziran ayına sarktı. Kültür Merkezinin 700 gün içinde tamamlanmasını hedefliyoruz“ dedi.
Bandırma’da yapımına başlanan Paşakent Kültür Merkezi’nin yanısıra ilçe Belediyesine ait iki kültür merkezi daha bulunuyor.

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