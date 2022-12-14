Bandırma’da usulsüz reçete ve rapor operasyonu

Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık/ Uyuşturucu Madde Ticareti/Resmi Belgede Sahtecilik/Özel Belgede Sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, şüphelilerin yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği bulunan ilaçlar ile çeşitli ilaçları usulsüz olarak reçete ve rapor düzenlemek suretiyle temin ederek piyasaya sürdükleri, yabancı uyruklu kişilere sattıkları, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratarak haksız menfaat sağladıkları yönünde eylemlere karıştıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi.

Balıkesir ve Kilis illeri ile Bandırma ve Gönen ilçelerinde yapılan ara yakalamalarda; 12 bin 400 adet ağrı kesici niteliğinde hap, 300 adet enjeksiyonlu çözelti içeren kan sulandırıcı niteliğinde enjektör, 146 adet sentetik ecza hap, 1,78 gr esrar maddesi, 0,57 gr metanfetamin maddesi, 3 adet 9 mm çaplı tabanca fişeği, 3 adet sahte fatura ele geçirildi.

Bandırma ilçesinde 8, İstanbul ilinde 1 adres olmak üzere 9 şüpheli şahsın yakalanmasına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik düzenlenen operasyon sonucu yapılan aramalarda;13 adet 7,65 mm çaplı tabanca fişeği, 11 adet cinsel içerikli hap, 5 adet cinsel içerikli jel, 4 sentetik ecza hap, Dijital materyaller ve not kağıtları ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli hakkında işlemlere başlanıldı.

