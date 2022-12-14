YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırma’da usulsüz reçete ve rapor operasyonu

Bandırma’da usulsüz reçete ve rapor operasyonu

14.12.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince operasyon gerçekleştirildi.

Bandırma’da usulsüz reçete ve rapor operasyonu

Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık/ Uyuşturucu Madde Ticareti/Resmi Belgede Sahtecilik/Özel Belgede Sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, şüphelilerin yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği bulunan ilaçlar ile çeşitli ilaçları usulsüz olarak reçete ve rapor düzenlemek suretiyle temin ederek piyasaya sürdükleri, yabancı uyruklu kişilere sattıkları, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratarak haksız menfaat sağladıkları yönünde eylemlere karıştıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi.

Balıkesir ve Kilis illeri ile Bandırma ve Gönen ilçelerinde yapılan ara yakalamalarda; 12 bin 400 adet ağrı kesici niteliğinde hap, 300 adet enjeksiyonlu çözelti içeren kan sulandırıcı niteliğinde enjektör, 146 adet sentetik ecza hap, 1,78 gr esrar maddesi, 0,57 gr metanfetamin maddesi, 3 adet 9 mm çaplı tabanca fişeği, 3 adet sahte fatura ele geçirildi.

Bandırma ilçesinde 8, İstanbul ilinde 1 adres olmak üzere 9 şüpheli şahsın yakalanmasına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik düzenlenen operasyon sonucu yapılan aramalarda;13 adet 7,65 mm çaplı tabanca fişeği, 11 adet cinsel içerikli hap, 5 adet cinsel içerikli jel, 4 sentetik ecza hap, Dijital materyaller ve not kağıtları ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli hakkında işlemlere başlanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minibüste teşhircilik yapan şahıs tutuklandıMinibüste teşhircilik yapan şahıs tutuklandı
Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldüBalıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Artvin’de kayıp kamyonet sürücüsünün cesedi kaza yerinden 2 kilometre uzakta bulunduArtvin’de kayıp kamyonet sürücüsünün cesedi kaza yerinden 2 kilometre uzakta bulundu
Anahtar Kelimeler:
Bandırma

Balıkesir Namaz Vakitleri 14 Aralık Çarşamba

İmsak
06:44
Sabah
08:14
Öğle
13:08
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:16

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Çarşamba

Narçiçeği Eczanesi
Altieylul
Serra Eczanesi
Altieylul
Canbay Eczanesi
Karesi
Huzur Eczanesi
Karesi
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Yaşam Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.