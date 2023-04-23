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  4. Bandırma’da uyuşturucu operasyonu 6 kişi gözaltına alındı

Bandırma’da uyuşturucu operasyonu 6 kişi gözaltına alındı

23.04.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bandırma’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheliye ait ikamet adresinde yapılan aramada; 5.565 gram metamfetamin, 1 kilogram gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo, 70 adet kilitli poşet, 3 adet cep telefonu ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir.

Olay karışan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

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