Bandırma’da uyuşturucu operasyonu 6 kişi gözaltına alındı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bandırma’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheliye ait ikamet adresinde yapılan aramada; 5.565 gram metamfetamin, 1 kilogram gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo, 70 adet kilitli poşet, 3 adet cep telefonu ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir.
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