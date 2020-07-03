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Bandırma’da viyadük ve köprülü kavşak çalışmaları hızlandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.07.2020 12:15 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki farklı noktada devam eden köprülü kavşak ve viyadük çalışmaları hız kazandı.Bandırma’nın 6.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki farklı noktada devam eden köprülü kavşak ve viyadük çalışmaları hız kazandı.
Bandırma’nın 6. Ana Jet Üssü Kavşağı ve Korozman Kavşağı’nda bir süredir yapımı devam eden köprülü kavşak, viyadük ve dalçık yol çalışmaları hız kazandı.
AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan Korozman Mevkii’nde devam eden 15 ayaklı viyadük çalışmalarını yerinde inceledi. 62 milyon 968 bin 650 TL sözleşme bedeliyle yapılan viyadük çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan "AK Parti hükümeti olarak Bandırma’ya yatırım hamlelerimiz artarak devam ediyor. Bor karbür, yüksek güç laboratuvarı, kültür merkezi, viyadüklerin ardından Bandırma yeni tıp fakültesine de kavuştu. Hava Üssü Kavşağı’ndaki alt geçit çalışmalarına paralel olarak Korozman Mevkii viyadük çalışmaları da hızla devam ediyor. Korozman Kavşağı’ndaki çalışma ile demiryolu üstüne 2 adet köprü, alt geçit, alt geçit üstü 2 adet köprü ve yaya alt geçidi ile 15 ayaklı viyadük yol yapılacak. Yaklaşık 700 gün sürecek çalışmalar sonucunda 15 ayaklı viyadüğün 2022 yılının Mart ayında tamamlanmasını hedefliyoruz. Yapımına devam edilen 2 kavşağın ardından hemen üniversite, hastane kavşağı inşaatına başlayacağız. Bu kavşakların bitmesiyle Bandırma trafiğinde büyük bir rahatlama olacak. Transit araçlar trafiğe takılmadan çevre yolundan geçip gidecekler" dedi.

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