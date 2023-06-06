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Bandırma’da yaşanan silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı

06.06.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki aile arasındaki silahlı çatışmanın ardından 6 kişi tutuklandı.

Bandırma’da Çınarlı Mahallesi Meydan Sokak’ta geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, iddiaya göre Bandırma’da yaşayan Ali Vermen motosikletinin çalındığını iddia ederek Alpyörük ailesi ile tartışma yaşadı. Ali Vermen’in Balıkesir’de yaşayan ailesinden yardım istemesinin ardından Tufan, Uğur, Kamil, Necati, Celal Vermen ve enişteleri Can Darıga biri Biga’daki galeriden çalıntı iki araçla Bandırma’ya geldi. İki ailenin tartışmasında pompalı tüfekler konuşmaya başladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan Ozan Alpyörük (26) pompalı tüfekle sırtından vuruldu. Alpyörük yaralı bir şekilde Çınarlı’daki karakola sığınarak hayatını kurtardı.

Bandırma’da yaşayan iki aile arasındaki motosiklet hırsızlığı krizi dehşete dönüşmüş, sosyal medyada başlayan tartışma Bandırma’nın sokaklarına taşınarak 2’si ağır 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından çatışmaya karıştıkları tespit edilen Uğur Vermen, Kamil Vermen, Can Darıga, Önder Alpyörük ve Tolga Alpyörük tutuklandı. Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen Tufan Vermen de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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