Bandırmalı kadınlar tır şoförü oluyor

Bandırma Ticaret Odası kadın iş gücü sayısını arttırabilmek ve üyelerinin personel ihtiyacına cevap verebilmek için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile Kurumsal Ortaklık Protokolü imzalamıştı. Kasım Ayı itibariyle hayata geçirilen “Bandırma Kadın Tır Şoförlerini Arıyor” projesi kapsamında eğitimler başladı. Sürücü kursu tarafından E sınıfı ehliyetini alacak olan kadınların, eğitim bittikten sonra özel bir firmada işe başlayacakları kaydedildi. Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, kadınların projeye yoğun ilgi gösterdiğini ve birçok başvuru yapıldığını belirtti.

Proje sayesinde aile ve ülke ekonomisine katkı sağlanacağını belirten Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, “Bu proje Türkiye’de ilk olarak odalarımız tarafından gerçekleştirilen bir proje. Şu anda 5 kadınımıza tır ehliyeti kazandırmak üzereyiz. Bunun için eğitim alıyorlar. Hicri Ercili ile iş birliğinde kadınlara istihdam sağlayacağız. Hem ülke ekonomisine, hem de aile ekonomisine katkı sağlayacağız. Keyifli bir çalışma oldu. İnşallah Bandırma Ticaret Odası olarak devamını da getiririz” dedi.

Yıllardır tır ehliyeti almayı hayal ettiğini söyleyen kursiyer Meryem Eşman, “Bu projenin içinde olmaktan çok mutluyum. Her zaman böyle bir proje olsun isterdim. Tır sürmek gerçekten çok güzel bir duyguymuş. 15 yıl önce B sınıfı ehliyetiyle değil E sınıfı ehliyetiyle başlamak istemiştim. O yıllarda rağbet yoktu. Bize bu fırsatı sağlayan Bandırma Ticaret Odası’na çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kadınların cesaretli olduğuna dikkat çeken Demet Deveci, “Bandırma Ticaret Odası’nın ilanlarını görünce hemen başvurmak istedim. Çünkü son dönemde kadınların cesaretle birçok işe atıldıklarını medyadan takip ediyordum. Özellikle ağır vasıta şoförlüğü ile ilgili haberleri sıkça duyuyordum. Bandırma’da da böyle bir girişimin olması beni çok mutlu etti. Cesaret ederek hemen başvurdum. Çünkü kadınların her konuda olduğu gibi bu konuda da daha dikkatli ve daha özverili olacağına inanıyorum. Zor olmayacağını düşünüyorum. Her alanda yaptığımız güzel işler bunu da güzel başaracağımıza inanıyorum. Bu projeye vesile oldukları için Bandırma Ticaret Odası’na çok teşekkür ediyorum” dedi.