Real Madrid elendi, Arda Güler'in maç sonu görüntüsü gündeme oturdu!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Arsenal karşısında çok kötü bir oyun ortaya koyan Real Madrid, kendi evinde de 2-1 mağlup olarak beklentilerin altında kaldı. Ancelotti'nin Arda Güler'e yine şans vermemesi sosyal medyada gündem oldu.

MAÇ SONUNDA AYRILIK AÇIKLAMASI

Ligde de liderliği Barcelona'ya kaptıran Ancelotti'nin sezon sonunda ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Arsenal maçının ardından konuşan Ancelotti, "Buradaki geleceğim? Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum." dedi.

ARDA GÜLER'İN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Öte yandan Arda Güler'in maçın son anlarında yayına yansıyan üzgün görüntüsü gündem oldu. Binlerce Real Madrid taraftarı, Arda Güler'in 1 dakika bile süre alamamasına tepki gösterdi.