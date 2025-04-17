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  4. Real Madrid elendi, Arda Güler'in maç sonu görüntüsü gündeme oturdu!

Real Madrid elendi, Arda Güler'in maç sonu görüntüsü gündeme oturdu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.04.2025 09:23
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Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'ın rövanşında Arsenal'ı ağırlayan Real Madrid, kendi evinde de 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Carlo Ancelotti'nin tercihleri tartışma konusu olurken Arda Güler yine 1 dakika bile süre alamadı. Ligde de liderliği Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de Ancelotti'nin sezon sonunda ayrılması neredeyse kesinleşti.

Real Madrid elendi, Arda Güler'in maç sonu görüntüsü gündeme oturdu!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Arsenal karşısında çok kötü bir oyun ortaya koyan Real Madrid, kendi evinde de 2-1 mağlup olarak beklentilerin altında kaldı. Ancelotti'nin Arda Güler'e yine şans vermemesi sosyal medyada gündem oldu.

MAÇ SONUNDA AYRILIK AÇIKLAMASI

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Ligde de liderliği Barcelona'ya kaptıran Ancelotti'nin sezon sonunda ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Arsenal maçının ardından konuşan Ancelotti, "Buradaki geleceğim? Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum." dedi.

ARDA GÜLER'İN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

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Öte yandan Arda Güler'in maçın son anlarında yayına yansıyan üzgün görüntüsü gündem oldu. Binlerce Real Madrid taraftarı, Arda Güler'in 1 dakika bile süre alamamasına tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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