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Bandırmalı Öğretmenin büyük başarısı

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.02.2020 19:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğretmenlik yapan Elvan İnan, hazırladığı proje ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Elvan İnan hazırladığı proje dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Bandırmalı Öğretmenin büyük başarısı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğretmenlik yapan Elvan İnan, hazırladığı proje ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.
Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Elvan İnan hazırladığı proje dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi. Elvan İnan, Avrupa ülkelerinde okul ortaklığı ile gerçekleştirilen “ Ülkelerin Geometrisi" adlı E-Twinning projesi çalışmalarında Türkiye, Bosna Hersek, Sırbistan, Polonya, Portekiz ve Romanya olmak üzere 6 farklı ülkeden 10 öğretmen rehberliğinde ve 160 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen 8 bin 507 proje arasında en iyi 200 proje arasına girmeyi başararak 10 ncu E - Twinning Ulusal Konferansına katılmaya hak kazandı.
Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan bakanlık tarafından verilen başarı belgesini Elvan İnan öğretmene takdim ederek başarılarından ötürü kutladı.

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