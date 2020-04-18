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Bandırmalılar sokağa çıkma yasaklarına uydu

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.04.2020 18:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinin de aralarında bulunduğu yerleşim birimlerinde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağında Bandırma adeta sessizliğe gömüldü.Bandırma’da 48 saatlik sokağa çıkma yasağı çerçevesinde vatandaşlar yasaklara tam olarak uyum gösterirken cadde ve sokaklar boşaldı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinin de aralarında bulunduğu yerleşim birimlerinde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağında Bandırma adeta sessizliğe gömüldü.
Bandırma’da 48 saatlik sokağa çıkma yasağı çerçevesinde vatandaşlar yasaklara tam olarak uyum gösterirken cadde ve sokaklar boşaldı. Gece saatler 24:00’ü gösterdiğinde polis ekipleri cadde ve sokaklarda devriyeler halinde vatandaşların evlerine girmeleri konusunda denetimlerde bulundu. 48 saatlik sokağa çıkma yasağının biteceği saate kadar polis ve zabıta ekipleri peyder pey denetimlerine devam ediyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de gün boyunca Bandırma’daki cadde ve sokaklarda dezenfekte, yıkama çalışmaları gerçekleştirirken, Bandırma Belediyesi’ne ait ekipler ise çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte etti.
Gezinti ve piknik alanları 10 gün süreyle kapatıldı
Bandırma’da vatandaşların özellikle haftasonları sık rağbet gösterdiği General Balcı Çamlığı, Erdek Yolu üzerindeki Eski Askeri Alanı, Ziraat Bahçesi ve Livatya Sahili Belediye’nin aldığı karar gereği 10 gün süreyle vatandaşların girişe kapatıldı.

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