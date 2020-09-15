YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando

Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.09.2020 19:08 | Son Güncelleme

Bandırma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

Bandırma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü 17 Eylül Perşembe günü kutlanıyor. Bu yılki kutlamalar pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek.
Kurtuluş Savaşında son kurşunların atıldığı kent olan Bandırma, kurtuluşunun 98. Yıldönümü kutlamalarına hazırlanıyor. Bu yıl pandemi önlemleri kapsamında bazı kısıtlamalara gidilse de kurtuluşun coşkusunun ve gururunun doyasıya yaşanacağı bir program organize ediliyor. Hazırlanan kutlama programına göre; 16 Eylül 2020 Çarşamba günü ikindi namazından sonra Haydarçavuş Camii’nde şehitlerimiz için mevlit okunacak. Kutlama törenleri ise 17 Eylül Perşembe günü saat 10;00’da Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak. Çelenk sunma töreninin ardından, saygı duruşu ve kurtuluş kutlamalarına konuk olarak katılacak Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bandosu Komutanlığı Bando Takımı tarafından İstiklal Marşı çalınacak. Programın sonunda günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar gerçekleştirilecek.
Bandırma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıldönümü nedeniyle Barış Manço Kültür Merkezi Melih Çınar Sergi Salonu’nda “Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinden Milli Mücadelede Bandırma” konulu belge ve fotoğraf sergisi açılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergi 17-28 Eylül 2020 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Kurtuluş kutlamalarına bu yıl Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bandosu Komutanlığı Bando Takımı konuk olarak katılacak. 30 kişiden oluşan bando, çelenk sunma töreninde İstiklal Marşını seslendirecek. Ayrıca kurtuluş kutlamaları kapsamında 17 Eylül 2020 Perşembe günü saat 15;00’de kent merkezinde bir gösteri yürüyüşü gerçekleştirecek. Yürüyüş sonrası da Cumhuriyet Meydanı’nda bir konser verecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gelin arabasında gülümseten yazı
Gelin arabasında gülümseten yazı
Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Değişti
Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Değişti
Antalya’da konut satışlarında yüzde 25’lik artış
Antalya’da konut satışlarında yüzde 25’lik artış
Mardin Büyükşehir Belediye zabıtasından HES kodu denetimi
Mardin Büyükşehir Belediye zabıtasından HES kodu denetimi
Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı
Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Balıkesir Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
13:09
İkindi
16:39
Akşam
19:25
Yatsı
20:44

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Çardaklı Eczanesi
Merkez
Kesen Eczanesi
Merkez
Tunalılar Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Sevi Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Acar Köşe Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Kaymakam Memiş, koronavirüs denetimi yaptı
Kaymakam Memiş, koronavirüs denetimi yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.