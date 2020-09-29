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Bandırmaspor, Anıl Başaran ile resmi sözleşmeyi imzaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 29.09.2020 15:45 | Son Güncelleme

TFF 1.

TFF 1. Lig ekiplerinden RH Bandırmaspor, Trabzonspor’da forma giyen Anıl Rahmi Başaran’ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Başaran, "İnşallah alışma sürecimi bir an önce geçirerek takıma büyük katkı sağlarım" dedi.
RH Bandırmaspor’da teknik heyetin değerlendirmelerine göre eksik görülen noktalara transferler devam ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor’da forma giyen aynı zamanda milli takım oyuncusu Anıl Başaran ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Düzenlenen imza töreninde Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özer Aydın açıklamalarda bulundu. Aydın, "İlk toplantımızdaki sloganımız halen geçerli. Hedefimiz açık ara ligde kalmak. İyi top oynuyoruz. Kulağımıza güzel sözler geliyor. Sportif anlamda sene sonuna doğru güzel işlere imza atacağımızı düşünüyoruz. Ancak şehir olarak ’Şehir Birleşiyor’ sloganının altını daha da doldurmak istiyor ve destek bekliyoruz. TOKİ Tesislerimizi Bandırma Belediyemizin destekleri ile 5 yıldızlı otel haline getirdik. İdman sahamızla ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz tarafından ihalesi yapıldı. Orasıyla ilgili de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi güzel çalışmalara yapacak. Fakat diğer takımlarla da görüşüyoruz ve şu gerçeği belirtelim ki otobüsle tesislerden idman sahasına giden tek takımız. İleriye doğru bu konuda da bir kamuoyuna ihtiyacımız var. Tesislerle antrenman sahamızın aynı yerde olması için bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu da hedeflerimiz arasında" dedi.
Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özer Aydın açıklamalarının devamında, "Rahmi Anıl Başaran milli bir futbolcu ve Trabzonspor gibi Türkiye’nin büyük kulüplerinden bugün kendisini transfer ettik. Yarın da yine Trabzonspor’dan Abdurrahim Dursun ile de anlaşma imzalayacağız" diye konuştu.
Bandırma As Başkanı Adem Yılmaz ise imza töreninde yaptığı konuşmasında, "İnşallah daha iyi günler bizleri bekliyor. Anıl Başaran’a Bandırmaspor’a hoşgeldin diyorum ve hayırlı olsun diyorum" dedi.

"Bandırmaspor’da olmamın her yönden daha iyi olacağını düşündüm"
Konuşmaların ardından yeni transfer Anıl Başaran kendisini kiralık olarak 1 yıllığına bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Daha sonra Bandırmaspor formasını giyen Anıl Başaran açıklamalarda bulundu. Genç yıldız Anıl Başaran, " Her şeyden önce Trabzonspor yönetimi ile yaptığım görüşmelerde Bandırmaspor’un gelişimim ve bana verilen değer yönünden daha iyi olacağını düşündüm. Umarım Bandırmaspor’a bu yıl en iyi katkıyı verip, iyi yerlerde ligi bitiririz. Ligin yeni bir ekibi Bandırmaspor. Her maçını izleyemedim. Yalnızca son Samsunspor maçını izledim. Gayet iyi futbol oynayan ve saha da ne yaptığını bilen bir takım var. Yaptığı transferler de lige damgasını vuruyor. Ben Bandırmaspor’u iyi görüyorum inşallah bir an önce alışma dönemini geçirerek takımıma en büyük katkıyı sağlarım" diye konuştu.

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