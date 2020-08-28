YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırmaspor, Bandırma Özel Royal Hastanesiyle isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

Bandırmaspor, Bandırma Özel Royal Hastanesiyle isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.08.2020 13:21 | Son Güncelleme

Bandırmaspor, Bandırma Özel Royal Hastanesiyle isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Bandırma Özel Royal Hastanesiyle isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

Bandırma Palas Oteli'nde düzenlenen imza törenine, Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez ve yönetim kurulu üyeleri, Bandırma Özel Royal Hastanesi Yönetim Kurulu Eş Başkanları Op. Dr. Ercan Sevinç ile Op. Dr. Gürsel Kurt katıldı.

Törende konuşan bordo-beyazlı kulübün başkanı Onur Göçmez, Bandırmaspor'un ilk defa yerel bir firmayla isim anlaşması yaptığını söyledi.

Ligde iyi mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Göçmez, "Çok dikkatli olmalıyız. Finansal anlamda güçlü olan takımın kalacağı veya yukarı çıkabileceği bir ligde mücadele edeceğiz. Ben bu tarihi günde değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bandırma Özel Royal Hastanesi Yönetim Kurulu Eş Başkanları Op. Dr. Ercan Sevinç ve Op. Dr. Gürsel Kurt da Royal Hastanesi olarak Bandırmaspor'a isim sponsoru olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Bandırmaspor, 2020-2021 sezonunda TFF 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor adı ile mücadele edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında... Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında...
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Kızılcabölükspor, Denizlispor’dan Emre Sağlık’ı kiraladı
Kızılcabölükspor, Denizlispor’dan Emre Sağlık’ı kiraladı
Edremit’te Covid-19 ile mücadele için denetimler devam ediyor
Edremit’te Covid-19 ile mücadele için denetimler devam ediyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:57
Sabah
06:26
Öğle
13:15
İkindi
16:56
Akşam
19:54
Yatsı
21:17

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Çetinel Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Gökben Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Çiğdem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kahveci esnafı devletten destek bekliyor
Kahveci esnafı devletten destek bekliyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaşanabilir Edremit için sıfır atık
Yaşanabilir Edremit için sıfır atık
Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler
Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.