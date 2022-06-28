Bandırmaspor, Baran Başyiğit'i transfer etti

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Baran Başyiğit'i renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, santrafor mevkisinde oynayan 19 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Başyiğit, daha Hacettepe ve Gençlerbirliği formaları giydi.



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