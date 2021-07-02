Bandırmaspor Deniz Solmaz'ı transfer etti

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Deniz Solmaz'ı renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, stoper mevkisinde oynayan 22 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Gaziantep, Uşakspor ve Bayburt Özel İdare takımlarında forma giyen Solmaz 58 maçta 2 gol kaydetti.



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