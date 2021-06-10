Bandırmaspor, Fatih Aktay ile sözleşme imzaladı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Fatih Aktay'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Aktay ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Santrfor mevkisinde oynayan 23 yaşındaki Fatih Aktay, Altınordu, Serik Belediyespor ve Niğde Anadolu takımlarında forma giymişti.



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