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Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiraladı

06.07.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiraladı

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki sağ bek Berkan Mahmut Keskin'in 1+2 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Geçen sezonu 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de geçiren genç oyuncu, 29 karşılaşmada görev aldı. Berkan Mahmut Keskin ayrıca A Milli Futsal Takımı'nın da formasını giyiyor.

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