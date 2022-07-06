Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiraladı

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki sağ bek Berkan Mahmut Keskin'in 1+2 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Geçen sezonu 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de geçiren genç oyuncu, 29 karşılaşmada görev aldı. Berkan Mahmut Keskin ayrıca A Milli Futsal Takımı'nın da formasını giyiyor.



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