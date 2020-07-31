Bandırmaspor, Galatasaray'dan genç oyuncular Gökay ve Ferhan'ı kadrosuna kattı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren'i transfer etti.

Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper Gökay Güney'i satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladıklarını belirtti.

Göçmez ayrıca, Osmanlıspor'dan stoper Mehmet Yiğit'le anlaştıklarını, Sivas Belediyespor'dan sağ bek mevkisinde oynayan bir oyuncuyla da ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

