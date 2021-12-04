YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırmaspor- Gençlerbirliği maçının ardından

Bandırmaspor- Gençlerbirliği maçının ardından

04.12.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel: - "Biz kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynayamadık" - Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Metin Diyadin: - "Bandırmaspor, bu ligde oyun olarak ne yaptığını bilen bir takım"

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel, Gençlerbirliği'ni tebrik etti.

Gürsel, maçın ardından yapılan basın toplantısında, maçta pas hızını sağlayamadıklarını söyledi.

İstedikleri oyun anlayışını sahaya yansıtamadıklarını aktaran Gürsel, "Bugün yağmur altında mücadele açısından yüksek bir maç oldu. Biz kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynayamadık. Oyuna başladığımızda ilk yarıda olsun, ikinci yarıda da gerekli oyun temposunu, pas hızını sağlayamadık. Milli maç arası, ondan sonra bay haftası nedeniyle herhalde." dedi.

2. yarıda oyunu değişiklikleriyle oyunun ritmini artırmak istediklerini ifade eden Gürsel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Penaltı bulmamıza rağmen değerlendiremedik. O yüzden psikolojik olarak da biraz düştük. Arkasından 1-1'i yakaladıktan sonra kontradan ikinci golü yedik. Oyunu en azından 1-1 ile bitirmemiz lazımdı. Oyuncularımda 1-1'i bulduktan sonra oyunu kazanmak istediler. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar ama bugün oyunsal anlamda sahada istedik ama daha önceki haftalarda oyunsal anlamda sahaya yansıttıklarımızı yapamadık. Ligde bunlar olacak. Şimdi bunu unutup, önümüzdeki hafta iyi çalışıp Ankara'da Keçiörengücü maçında bunu telafi etmek isteyeceğiz."

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Metin Diyadin ise maçı kazandıkları için oyuncularını tebrik etti.

Zor bir deplasmanı geride bıraktıklarını ifade eden Diyadin, şunları kaydetti:

"Öncelikle sakatlarımızla, zor kadromuza rağmen zorlu bir deplasman olacağını biliyorduk. Bandırmaspor, bu ligde oyun olarak ne yaptığını bilen bir takım. Bizde taktiksel anlamda ikinci bölgede bekleyerek oynayıp. Kontra ile en önemli özelliğimizi kullanmak istedik. Oyunun içerisinde de üç tane net pozisyonumuz var. İkinci yarıda aynı formatı devam ettirdik. İkinci yarıda Bandırmaspor'un biraz daha çok adamla geleceğini tahmin ediyorduk zaten. Bu da işimizi kolaylaştıracaktı. Nitekim de golü bulduk. Ondan sonra hakemin yarattığı penaltıyı kaçırdı. ve o yetmedi ikincisiyle durum eşitlendi. Kontra atakla golü bulduk. Galibiyeti yakaladık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi! 9 yıldır mahkeme kapılarını aşındırıyorAltın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi! 9 yıldır mahkeme kapılarını aşındırıyor
Akılalmaz olay! At sırtında geldi, kılıcıyla market basmaya kalktıAkılalmaz olay! At sırtında geldi, kılıcıyla market basmaya kalktı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Balıkesir Bandırma

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazar

İmsak
06:38
Sabah
08:07
Öğle
13:04
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

Alp Eczanesi
Merkez
Canan Eczanesi
Merkez
İnan Eczanesi
Merkez
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Altunbaş Eczanesi
Bandirma
Aydın Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.