Bandırmaspor Genel Kurula 27 milyon TL borçla gidecek!

TFF 1.Lig Takımlarından Bandırmaspor’da Başkan Onur Göçmez düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunarak kulübün mali tablosu hakkında bilgiler verdi. Başkan Göçmez, kulübün genel kurula 27 milyon TL’lik borçla gireceğine söyledi. TFF 1. Lig’de 27 puanla 10. sırada mücadelesini sürdüren Bandırmaspor’da hafta sonu oynanacak İstanbulspor maçının hazırlıkları devam ederken Başkan Onur Göçmez düzenlediği basın toplantısı ile açıklamalarda bulundu. Kulübün mali tablosu konusunda bilgiler veren ve karşılaştırmalar yapan Göçmez, Mayıs ayında yapılacak olan olağan genel kurula yaklaşık 27 milyon TL’lik bir borçla gidileceğini, bunun 16 milyon TL’sinin mevcut yönetime olan borç olduğunu açıkladı. İstanbulspor maçıyla beraber takımın yine yükselişe geçeceğini söyleyen Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez “Önümüzdeki İstanbulspor, Eskişehirspor ve Keçiören maçlarından 9 puan bekliyoruz. Akhisar maçı tam bir şans maçıydı. Ancak Samsun’da etkisiz kaldık. Bu futbol bize yakışmadı. İstanbulspor maçında İshak sarı kart, Anıl’da kırmızı kart cezalısı. Traore’de süresiz olarak yönetim kurulu kararıyla kadro dışı kaldı. Hiç kimsenin kulüpte oluşan aile ortamını bozmasına izin vermeyiz” dedi.

"Geçmiş dönemden gelen 5,9 milyon TL borcu ödedik"

Yönetim kurulu olarak geçmişten gelen borçları ödemeye devam ettiklerini belirterek konuşmasına devam eden Göçmez, “Geçmiş dönemden futbolculara ait olan 5,9 Milyon lira borcu yönetim kurulu olarak ödedik. Bu dönemde futbolcularımıza 10 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Personel maaşlarına %12 zam yaptık. Artık maaşlar 2 ay geriden gelmiyor. 1,7 milyon futbolculara prim ödemesi yaptık. Geçmiş dönemlere nazaran alt yapıya yüzde 50 oranında daha fazla yatırım sağladık. Alt yapımıza Edincik tesislerimizi kazandırdık. Geçmiş dönem alınan kredilerin de yüzde 40’ını ödedik. 6 Milyon lira borcu kapatarak Spor camiasında örnek gösterilen bir kulüp haline geldik” dedi.

Mevcut yönetimin alacağı 16 milyon

Genel Kurulda göreve geldikleri zaman kulübün 25 Milyon lira borcu olduğunu belirten Kulüp Başkanı Onur Göçmez “25 Milyon olan borç bugün itibari ile 27 Milyon liraya yükseldi. Kulübün ve futbol takımımızın geldiği noktaya dikkate alırsak geldiğimiz noktanın çok iyi bir nokta olduğunu görürüz. Bu borcun 16 milyon lirası bana ve yönetim kurulu üyelerine olan borçtur. Bizden önce de yöneticiler kulübe para verdiler. Bandırmaspor Kulüp Başkanlığı para kazanma değil, hizmet makamıdır. Bu yüzden başta ben olmak üzere görevi teslim ettiğimiz zaman alacağımızın bir kısmını Bandırmaspor’a bağış olarak bırakacağız. Bu kişilere göre değişecek. Oluşturduğumuz aile ortamı bozulmaz ise 5 yıl içinde süper ligde oynarız. Eğer bu aile ortamı bozulursa 3 yıl içinde amatör lige geri döneriz” diye konuştu



