Bandırmaspor-İstanbulspor maçının ardından

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile 0-0 berabere kalan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmayı hedeflediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.

Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını belirtti.

Rakibin oyunu dengelediğini aktaran Gürsel, "Ligin ilk yarısını kazanarak bitirmek istiyorduk ama olmadı. Şiddetli rüzgar da oyunumuza engel oldu." diye konuştu.

Karşılaşmada gol pozisyonu bulmakta zorlandıklarını dile getiren Gürsel, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın çok istemesine rağmen maçı kazanamadık ve berabere kaldık. Santos'un ikinci sarı kartına bağlı olarak kırmızı kart gördüğü pozisyonun başında oyuncumuza yapılan net faulü hakem nedense görmedi. Maçın sonlarına doğru bir penaltımızın da verilmediğini düşünüyorum. Devre arasında Yeni Malatyaspor ile kupa maçımız var. Daha sonra da maç maç önümüze bakacağız."

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç ise Bandırmaspor ile sıralamayı etkileyecek bir maç yaptıklarını aktardı.

Şiddetli rüzgarın da oyunu olumsuz etkilediğini belirten Dalgıç, "Maç için çok iyi hazırlanmıştık. Ancak rüzgar, istediğimiz oyunu sergilememizi etkiledi. Bu maç geride kaldı. Kısa devre arasını iyi değerlendirerek ikinci yarıya hazırlanacağız. Bandırmaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

