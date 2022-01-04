YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

04.01.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Mustafa Gürsel: "Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, ikinci devrenin ilk haftasındaki Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki antrenman sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan teknik direktör Mustafa Gürsel, ligin ilk yarısını 32 puanla 4. sırada bitirdiklerini hatırlattı.

Kısa süreli devre arasının ardından hazırlıklarına başladıklarını belirten Gürsel, "8 Ocak Cumartesi günü sahamızda Altaş Denizlispor ile karşılaşacağız. Bundan sonraki süreçte, ikinci yarıda telafisi olmayan maçlara başlayacağız. Her maç önemli. Hedefe gitmek istiyorsak, ilk hafta ile beraber ciddi bir şekilde iyi hazırlanıp, oyun kalitemizi her zaman yukarı çekmeye çalışıp, bunu sahaya yansıtıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Mustafa Gürsel, takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalarak yoluna devam ettiğini anımsattı.

Her mevkide iki oyuncu olacak şekilde planlama yaptıklarını, ligde olsun kupada olsun süre verdiği futbolcuların birbirlerini aratmadığını vurgulayan Gürsel, şunları kaydetti:

"Malatya'da güzel bir oyundan sonra tur atlamak, ilk 16 takım arasına kalmak tabii ki güzel. Bundan sonraki süreçte artık 14 Süper Lig takımı var. Sadece Altaş Denizlispor ile biz, Spor Toto 1. Lig takımıyız. Bundan sonra hangi rakibin geleceği çok fark etmiyor, hepsi güçlü, kuvvetli rakipler. Artık, bizim için bundan sonraki turlarda da elimizden geleni yapmak kalıyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Mesai arkadaşının kullandığı çöp kamyonunun altında kalan şoför öldüMesai arkadaşının kullandığı çöp kamyonunun altında kalan şoför öldü
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Ocak Salı

İmsak
06:53
Sabah
08:23
Öğle
13:18
İkindi
15:43
Akşam
18:04
Yatsı
19:28

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Salı

Elif Eczanesi
Merkez
Perihan Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Ayvalik
Ada Eczanesi
Bandirma
Şifa Eczanesi
Bandirma
Miray Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.