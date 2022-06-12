YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırmaspor Mustafa Saymak’ı transfer etti

Bandırmaspor Mustafa Saymak’ı transfer etti

12.06.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor Mustafa Saymak’ı transfer etti

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Mustafa Saymak’ı renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

PEC Zwolle ve Çaykur Rizespor takımlarında oynayan Saymak, 273 maçta 46 gol attı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıİstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Uşak'ta yeğeni tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldüUşak'ta yeğeni tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü
Maslak'ta binicilik kulüplerinin bulunduğu alandan kaçan ata otomobil çarptıMaslak'ta binicilik kulüplerinin bulunduğu alandan kaçan ata otomobil çarptı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

İmsak
03:39
Sabah
05:33
Öğle
13:13
İkindi
17:10
Akşam
20:43
Yatsı
22:29

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Pazar

Ahu Eczanesi
Altieylul
Şelale Eczanesi
Altieylul
Bacakoğlu Eczanesi
Karesi
Volkan Eczanesi
Karesi
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Çiğdem Eczanesi
Bandirma
Siteler Tanıl Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.