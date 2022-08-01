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Bandırmaspor, Oğuz Kağan Güçtekin'i 1 yıllığına kiraladı

01.08.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor, Oğuz Kağan Güçtekin'i 1 yıllığına kiraladı

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Oğuz Kağan Güçtekin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ön libero mevkiinde oynayan 23 yaşındaki Güçtekin Belçika'nın KVC Westerlo takımından 1 yıllığına kiralandı.

Geçen sezon Belçika'nın KVC Westerlo kadrosunda yer alan Oğuz Kaan Güçtekin, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Konyaspor takımlarında forma giydi.

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