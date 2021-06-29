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Bandırmaspor, Okan Alkan'ı transfer etti

29.06.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor, Okan Alkan'ı transfer etti

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Okan Alkan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Fenerbahçe, Bucaspor, Balıkesirspor ve Adana Demirspor takımlarına oynayan Okan Alkan, 236 maçta 5 gol attı.

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