Bandırmaspor, Sekou Camara'yı transfer etti

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Sekou Camara'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ön libero mevkisinde oynayan 21 yaşındaki Camara, Belçika'nın KVC Westerlo takımından 1 yıllığına kiralandı.

Geçen sezon KVC Westerlo ile 24 maça çıkan Camara, 5 gol kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz