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Bandırmaspor, Sivas Belediyespor'dan Serkan Yavuz'u transfer etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.08.2020 11:00 | Son Güncelleme

Bandırmaspor, Sivas Belediyespor'dan Serkan Yavuz'u transfer etti

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Sivas Belediyespor'dan Serkan Yavuz'u kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine, Sivas Belediyespor'un 23 yaşındaki sağ beki Serkan Yavuz'u transfer ettiklerini söyledi.

Göçmez, 2 yıllığına anlaştıkları Yavuz'un genç ve yetenekli bir futbolcu olduğunu, özellikle hücum yönünü geliştirmesi durumunda büyük işler yapacağına inandığını ifade ederken, "Ön libero olarak TFF 1. Lig'in deneyimli, mücadeleci ve savaşçı bir Türk futbolcusu ile de anlaşmak üzereyiz. Kaleci arayışımız devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan, kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bandırmaspor, 10 Ağustos Pazartesi günü ilk etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar'a gidecek.

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