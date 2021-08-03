YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: "Mücadele eden, güzel bir takım izlettirmek istiyoruz"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: "Mücadele eden, güzel bir takım izlettirmek istiyoruz"

03.08.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: "Mücadele eden, güzel bir takım izlettirmek istiyoruz"

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Yeni sezonda Bandırmaspor taraftarına, şehre, yönetime, gurur duyabilecekleri, mücadele eden, güzel bir takım izlettirmek istiyoruz." dedi.

Kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdüren takımın son durumuna ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Gürsel, iki aşamalı Bolu kampının güzel geçtiğini belirtti.

Kampın hem oyuncuların gelişimi hem de birlikte bir takım olma hissi açısından herkese çok şey kattığını aktaran Gürsel, şunları kaydetti:

"Kamp döneminde çok fazla bir sakatlık olmadı. Kamp dönemi, oyuncu değişikliğinden dolayı önemliydi. Hazırlık maçlarında hedefimiz, düşündüğümüz ve sahaya yansıttığımız oyun planını futbolculara aşılamaktı. Biz, şimdi oynamaya hazırlanan bir takımız. Bolu kampında yaptığımız hazırlık maçlarında amacımız, daha çok lige hazırlanmaktı."

Gürsel, bir basın mensubunun "Transfer yapacak mısınız?" sorusuna, "Neden olmasın? Transfer sezonu devam ediyor." yanıtını verdi.

Tesislerdeki çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Gürsel, "Cuma günü Karacabey'de Karacabey Belediyespor'la, cumartesi günü de Bursa'da Bursaspor ile iki hazırlık maçı yapacağız. Yeni sezonda Bandırmaspor taraftarına, şehre, yönetime, gurur duyabilecekleri, mücadele eden, güzel bir takım izlettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
GÜNCELLEME - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktıGÜNCELLEME - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı
Anahtar Kelimeler:
Bandırma

Balıkesir Namaz Vakitleri 3 Ağustos Salı

İmsak
04:23
Sabah
06:02
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:27
Yatsı
22:00

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Salı

Doruk Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Yeni Kavunoğlu Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Ardıç Eczanesi
Bandirma
Yalçıner Eczanesi
Bandirma
Aydın Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.