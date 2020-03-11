Bandırmaspor’a haciz şoku

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bandırmaspor’un ligin bitimine 7 hafta kala liderliği devam ederken, kulüp eski başkanlarından Erhan Elmastaş’ın alacaklarına yönelik gönderdiği haciz kararı kulüpte şok etkisi yaptı.

Bandırmaspor ligin bitimine 7 hafta kala lider olarak mücadelesini sürdürürken haciz şokuyla sarsıldı. Bandırmaspor’da 2015 yılında başkanlık görevine seçilen ve 2017 yılında yapılan seçimlerde yeniden güven tazeleyerek başkanlık görevini sürdüren, ancak kısa bir süre sonra görevinden istifa eden Erhan Elmastaş, kulüpten alacaklarına yönelik haciz işlemi başlattı. Bandırmaspor yönetiminden sosyal medya aracılığı ile yapılan açıklamada, haciz işleminin bütün banka hesaplarına, sms gelirlerine, araçlara ve tüm gelir kalemlerine yönelik olduğu vurgulandı.

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan ve Yönetim Kurulu Üyesi Basın Sözcüsü Namık Havutça konu ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Havutça, "Şampiyonluk hedefimize ulaşmak için arkadaşlarımızla canla başla çalışıyoruz. Futbolcularımızın primlerinin ödenmesi, teknik heyetin ve çalışanların maaşlarının ödenmesi ve bugüne kadar aksamayan bu para trafiğini arkadaşlarımız sahada bayrak kampanyası ile esnaflarımızla görüşerek sahip çıkıyorlar. İşadamlarımız, esnafımız büyük bir destek veriyor. Şehrin her yerinde bayraklarımızı görüyorsunuz. Bütün gençlerimize, halkımıza, esnafımıza sesleniyoruz. Şimdi destek zamanı" dedi.

Haciz kararı ile ilgili yönetim kurulu olarak As Başkan Onur Göçmez’i yetkilendirdiklerini ifade eden Havutça, "Geldiğimiz noktada büyük bir haciz şokuyla karşılaştık, ama yönetim kurulumuz ile yaptığımız görüşmelerde şu kararlara vardık. Bandırmaspor yoluna devam eder, şampiyonluk ipini göğüsler, Bandırmaspor’un kimseye borcu da kalmaz" dedi.

Eski başkanın üyeliği yönetim kararıyla düşürüldü

Bandırmaspor Kulübü’ne gelen haciz kararı hakkında açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Göksel Karlahan ise, "Bu haciz meselesini Bandırma’da duymayan yok. Sezon başında hedefimiz olan şampiyonluk yolundan sapmadık. Kalan 7 haftada bu yarışın önünde lider olarak bulunmaktayız. Maalesef malum kişi olarak adlandırdığımız arkadaşın, sanki şampiyonluğumuzu engellemek maksadıyla kulübümüze haciz getirmesi, Bandırma halkında ve bizde çok büyük şok etkisi oluşturdu. Mantık olarak düşünürseniz, Bandırmaspor’un şampiyonluğu, kendi alacakları için de, şehrimiz için de olumlu bir konu. Şu anda bizim TFF 2. Lig’de gelirlerimiz 2,5-3 milyon TL, ama TFF 1. Lig’e çıkarsak bu oran 15 milyon TL’ye yükselecek. Bu kime yarar? Eğer Bandırmaspor velev ki bu olaylardan etkilendi, şampiyon olamadı, bunun sonu ne olur? Ne futbolcu, ne biz, kimin alacağı varsa tek para alamaz ve takım amatöre düşer. Allah korusun. Bu malum kişinin yaptığı bu hareketi esefle kınıyoruz" dedi.

Eski otobüse bile haciz geldi

Haciz kararı sonrasında yönetim kurulunun yaptığı toplantıda, Elmastaş’ın Bandırmaspor üyeliğinin düşürüldüğünü ve kulüp otoparklarından ücretsiz yararlanmaması için karar alındığını belirten Karlahan, "Kapı kapı dolaşarak proje üreterek, sms kampanyası başlatan, küçük çocuklarımızın dahil ayda 10 TL ile katkıda bulunduğu hesaplarımıza gelen paralara, araçlarımıza, otopark işletmesine, Bandırma’nın tarihinde sahip olduğu ilk otobüs olan eski ve belediyeden cüz’î miktarla aldığımız, günümüzde genç takımımızı taşıyan otobüsümüze, ayrıca iki aracımıza haciz gelmiştir" dedi.



