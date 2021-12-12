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Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

12.12.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 3 oyuncunun kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Gökay Güney ve Veysel Sapan süresiz olarak kadro dışı bırakılmış ve kendilerine izin verilmiştir. Michel Landel ise bir sonraki karara kadar süreli olarak kadro dışı bırakılmış olup; antrenmanlarına takımdan ayrı planlanmış şekilde devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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