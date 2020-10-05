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Bandırmaspor’da 4 imza birden

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.10.2020 22:39 | Son Güncelleme

TFF 1.

TFF 1. Lig ekiplerinden RH Bandırmaspor transferin son gününde 4 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi.
TFF 1. Lig’de mücadele eden RH Bandırmaspor güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvamıştı. Bordo-beyazlılar transfer sezonunun son gününde 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı.
BB Erzurumspor’dan Malili orta saha oyuncusu Mahamadou Ba (21), Kıbrıs Rum kesimi ekibi Anorthasis’den Ruben Rayos (34), Adana Demirspor’dan kaleci Kurtuluş Yurt (30) ve Çaykur Rizespor’dan savunma oyuncusu Orhan Ovacaklı (31) ile 1’er yıllığına sözleşme imzaladı.
Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın ise, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk 4 hafta beklediğimiz gibi olmadı. Daha iyi bir sonuç beklerken hayal kırıklığı yaşadık. Ancak milli maç için verilen aradan sonra çok koşan çok çalışan herkesin merak ettiği Bandırmaspor’u tüm Türkiye’ye tanıştıracağız. Yeni transfer ettiğimiz futbolculara güvenimiz tam. Biliyorsunuz ki transfer dönemi bitti ama Bandırmaspor Akademik olarak da projelerine imza atmak için yeni hedefler için yola çıkacak” dedi.

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