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Bandırmaspor’da iç transfer başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.07.2020 16:04 | Son Güncelleme

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak 2020-21 futbol sezonunda TFF 1.Lig’de mücadele edecek olan Bandırmaspor’da iç transfer anlaşmaları başladı.Bandırmaspor’da TFF 1.Lig’e yükselmenin ardından Teknik Direktör Serdar Bozkurt ve ekibiyle anlaşmaya varılarak gelecek sezonda da takımın başında Bozkurt’un olmasına karar verilirken, iç transferin ilk anlaşması ise kaptan Erkan Taşkıran ile yapıldı.

Bandırmaspor’da iç transfer başladı

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak 2020-21 futbol sezonunda TFF 1.Lig’de mücadele edecek olan Bandırmaspor’da iç transfer anlaşmaları başladı.
Bandırmaspor’da TFF 1.Lig’e yükselmenin ardından Teknik Direktör Serdar Bozkurt ve ekibiyle anlaşmaya varılarak gelecek sezonda da takımın başında Bozkurt’un olmasına karar verilirken, iç transferin ilk anlaşması ise kaptan Erkan Taşkıran ile yapıldı. Başarılı futbolcu ile 2 yıl süreli anlaşma yapıldığını ifade eden kulüp yetkileri yaptıkları açıklamada "Kaptanımız Erkan Taşkıran ile transfer komitemizin yapmış olduğu görüşmeler sonucu 2 yıllık yeni anlaşma sağlanmıştır. Kaptanımıza, pandemi dönemini dikkate alarak yapmış olduğu fedakarlıklardan dolayı teşekkür eder, birlikte nice şampiyonluklara koşmayı temenni ederiz " dedi. Öte yandan takımın yeni dönemde Futbol Koordinatörlüğüne de eski futbolculardan Murat Selvi getirildi.

Bandırmaspor Genel Kurul’a gidiyor
Bu yıl mücadele ettiği TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olan ve gelecek sezonda TFF 1.Lig de top koşturacak Bandırmaspor, Genel Kurul kararı aldı. Edinilen bilgilere göre bordo-beyazlı kulüp 26 Temmuz Pazar günü saat 19.00 da Barış Manço Kültür Merkezinde yapılacak genel kurulla yeni yönetimini belirleyecek. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda 2 Ağustos 2020 Cuma günü yapılacak genel kurulda yeni yönetim ve denetim kurulları seçilecek.

Bandırmaspor’da iç transfer başladı

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