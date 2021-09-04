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Bandırmaspor'da Pote ile yollar ayrıldı

04.09.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor'da Pote ile yollar ayrıldı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da forvet oyuncusu Mickael Pote ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Mickael Pote ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Pote'ye bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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