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  4. Bandırmaspor’dan hakem Caner Ak’a tepkiler çığ gibi büyüyor

Bandırmaspor’dan hakem Caner Ak’a tepkiler çığ gibi büyüyor

23.02.2021 22:06 | Son Güncelleme:
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TFF 1.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hakemi Caner Ak’ın oynanan maçtaki yanlış kararları yüzünden büyük tepki çekti.
Bandırmaspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün oynadığımız Keçiörengücü maçının ’sözde’ hakem, Caner Ak’ın soy ismi gibi karşılamayı ak olarak tamamlamasını dilerdik. Ancak ilgili şahıs bugün Türk Futbolunda kara bir lekeye imza atmıştır. Değerli TFF ve MHK’ya soracağımız soru ise; maçın hakemi olarak atadığınız kişinin Adana bölgesinden olması, haftaya da Adana’da önemli bir maçımızın olması rastlantı mıdır? Haksız yere verilen kırmızı kart, 71. dakikada 10 kişi bırakan Bandırmaspor, rakibine verilmeyen tartışmasız kırmızı kart, sportif direktörümüze kırmızı kart, teknik direktörümüze sarı kart ama olmadı yine yapamadınız. Siz vurmaya çalıştıkça, biz koca bir yürek oluyoruz ve büyüdükçe büyüyoruz. Maçın hakemi Caner Ak’ın maç esnasında futbolcularımıza hitap şekli gibi biz de söylemek isteriz ’ağabeyciğim, dedeciğim’ sen derhal düdüğünü as ve başka meslekte yapma, diğer mesleklere de ihanet olur. Bandırmaspor olarak hiçbir yere ve kimseye biat etmeden lobilerde köşe kapmadan şanlı ve şerefli mücadelemizi sürdüreceğiz. Caner KARA gibi lobici düdükler, düdüklerini asana kadar biz dimdik ayakta olacağız. Bandırmaspor büyüktür, itaat lugatında bulunmaz" açıklamasında bulunuldu.

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