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Bandırmaspor’un kamp programı belli oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.08.2020 15:46 | Son Güncelleme

TFF 1.Lig’in yeni takımlarından Bandırmaspor’da transfer çalışmaları hızla devam ederken kamp programı da netlik kazandı.TFF 1.Lig Takımlarından Bandırmaspor, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden bordo-beyazlıların yeni transferlerinin de katılacağı kamp programı belirlendi.

Bandırmaspor’un kamp programı belli oldu

TFF 1.Lig’in yeni takımlarından Bandırmaspor’da transfer çalışmaları hızla devam ederken kamp programı da netlik kazandı.
TFF 1.Lig Takımlarından Bandırmaspor, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden bordo-beyazlıların yeni transferlerinin de katılacağı kamp programı belirlendi. Çalışmalarına Teknik Direktör Serdar Bozkurt’un gözetiminde 3 Ağustos’ta başlayan Bandırmaspor 8 Ağustos tarihine kadar tesislerinde çalışmalarına başlayacak.
10-21 Ağustos tarihinde Afyon’da 1. kamp dönemine girecek olan Bandırma temsilcisi, 24 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde 2. kamp dönemini tamamlayacak. 2. kamp döneminin ardından 3 gün izin yapacak olan Bandırmaspor, 7 Eylül’de tekrar Bandırma’da toplanacak. 12-13 Eylül’de son hazırlık maçını oynayacak olan Bandırmaspor sonrasında TFF 1. Lig’in başlamasını bekleyecek.

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