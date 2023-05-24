YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırma’ya Büyükşehir Hizmet Binası hizmete girdi

Bandırma’ya Büyükşehir Hizmet Binası hizmete girdi

24.05.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Hizmet Binası’nın açılışı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından gerçekleştirildi.

Bandırma’ya Büyükşehir Hizmet Binası hizmete girdi

Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda öncesinde Bandırma Ortaokulu olan bina restore edilerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Hizmet Binası olarak hizmete açıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarını yerinden Bandırma halkına daha verimli, hizmet sunmak ve BALMEK kursları gibi hizmetler vermek amacıyla kullanılacak olan binanın açılışını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gerçekleştirdi. Açılışa; AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Balıkesir Büyükşehir Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman, Bandırma’da kurulan İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Koray Başa, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Açılış sonrası basına binayı tanıtan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, toplantı salonununda Bandırma’daki 54 muhtara bilgilendirmelerde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarmadan uyuşturucu imalathanesine baskınJandarmadan uyuşturucu imalathanesine baskın
"Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında Edirne'de 4 tür korumaya alındı"Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında Edirne'de 4 tür korumaya alındı
Kayseri'de ortaokul ve lise öğrencilerinin projeleri KOCAFEST'te yarışacakKayseri'de ortaokul ve lise öğrencilerinin projeleri KOCAFEST'te yarışacak
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 24 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:54
Sabah
05:41
Öğle
13:10
İkindi
17:05
Akşam
20:30
Yatsı
22:09

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Çarşamba

Sinem eczanesi
Sindirgi
Bizim eczanesi
Burhaniye
Merkez eczanesi
Susurluk
Deniz eczanesi
Ayvalik
Yasemin eczanesi
Edremit
Erden eczanesi
Edremit
Burak eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.