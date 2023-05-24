Bandırma’ya Büyükşehir Hizmet Binası hizmete girdi

Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda öncesinde Bandırma Ortaokulu olan bina restore edilerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Hizmet Binası olarak hizmete açıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarını yerinden Bandırma halkına daha verimli, hizmet sunmak ve BALMEK kursları gibi hizmetler vermek amacıyla kullanılacak olan binanın açılışını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gerçekleştirdi. Açılışa; AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Balıkesir Büyükşehir Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman, Bandırma’da kurulan İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Koray Başa, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Açılış sonrası basına binayı tanıtan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, toplantı salonununda Bandırma’daki 54 muhtara bilgilendirmelerde bulundu.

