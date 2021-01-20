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Bangladeş Büyükelçisi’nden Başkan Altay’a ziyaret

20.01.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Bangladeş Büyükelçisi’nden Başkan Altay’a ziyaret

Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Bangladeş ve Türkiye’nin kardeş ülkeler olduğunu belirten Başkan Altay, iki ülke arasında ilişkilerin her yönden geliştirilmesini arzu ettiklerini söyledi.
Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. İki ülke arasındaki ilişkileri daha çok güçlendirmek için çalışma ve girişimlerde bulunacaklarını belirten Bangladeş Büyükelçisi Mannan, “İki dost ülkenin arasındaki ilişkileri benim dönemimde hem iş anlamında hem de düzenleyeceğimiz kültürel programlar anlamında geliştirmek istiyoruz. Bu anlamda sizin desteğinize ihtiyacımız var” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Türkiye ve Bangladeş’in kardeş ülkeler olduğunu dile getirdi. Bangladeş’in bağımsızlığının 50. yılını tebrik eden Başkan Altay, iki ülke arasındaki ilişkilerin başta kültür, turizm, eğitim ve ticaret anlamında her yönden gelişmesini arzu ettiklerini söyledi.

Bangladeş Büyükelçisi’nden Başkan Altay’a ziyaret

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