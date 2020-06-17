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Bangladeş Savunma Ataşesi Tuğgeneral Alam Tariq, Mersin'de "Derman"ı inceledi

MERSİN HABERLERİ  | 17.06.2020 18:09 | Son Güncelleme

Bangladeş Savunma Ataşesi Tuğgeneral Alam Tariq, Mersin'de "Derman"ı inceledi

MERSİN (AA) - Bangladeş Savunma Ataşesi Tuğgeneral Md Tariqul Alam Tariq, Mersin'in Tarsus ilçesinde üretilen askeri lojistik destek aracı "Derman"ı inceledi.

Tariq, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'yi ziyaret etti.

Şirketin Genel Müdürü Cengiz Adak ve holdingin yönetim kurulu danışmanı Önder Ege ile görüşen Tariq, buradaki araçlarla ilgili bilgi aldı.

Tariq, Ar-Ge biriminde üretilen balistik zırh koruma özelliğine sahip 8 çeker, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir gücüne sahip askeri lojistik destek aracı "Derman"ı inceledi.

Daha sonra fabrikayı gezen Tariq, Adak'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Alam Tariq, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'deki askeri teknolojinin ileri seviyeye geldiğini belirterek, "Ülkemiz, Türkiye'nin askeri teknoloji deneyiminden faydalanmak istiyor." ifadesini kullandı.

Ziyaret, fikir alışverişinin ardından sona erdi.

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