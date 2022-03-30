YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Banka hesabına 16 milyar lira aktaran iki kardeşi yakalayan polislere başarı belgesi

Banka hesabına 16 milyar lira aktaran iki kardeşi yakalayan polislere başarı belgesi

30.03.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banka hesabına 16 milyar lira aktaran iki kardeşi yakalayan polislere başarı belgesi

Samsun'da yol uygulamasında ruhsatsız tabancayla yakaladıkları ve banka hesaplarında 16 milyar lira olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle ilgili işlem yapan emniyet mensupları başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Asayiş Şube Müdürü Ertan Kartal ile 2 Mart'ta Adalet Mahallesi'nde yol uygulamasında şüphelileri yakalayan Gazi Polis Merkezi Amiri komiser Yakup Dülger, komiser yardımcısı Merter Ertaş, Motorize Asayiş polis memurları Oktay Kulaksız, Eyüp Özerzurumlu, Abdullah Acerbaş, Abdurrahman Gökçe ve Ali Osman Çakıroğlu'nu makamında kabul etti.

Emniyet mensuplarına başarı belgesi veren Dağlı, "Büyük bir dolandırıcılık vakasıydı. 16 milyar gibi muazzam bir rakam. Bu gerçekten ülkemiz için büyük bir olaydı, arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 2 Mart'ta Adalet Mahallesi'nde yol uygulamasında bir otomobili durdurmuş, ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, araçtaki R. G. ile kardeşi E.G'yi işlemleri için Gazi Polis Merkezi'ne götürmüştü. Hesaplarında 16 milyar lira olduğu tespit edilen zanlılar, gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen dolandırıcılık zanlısı iki kardeş, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan zanlılar, hakimlikçe tekrar adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Hesapla ilgili işlemlerin mobil bankacılık üzerinden yapılması ve banka merkezinin İstanbul'da bulunmasından dolayı yetkisizlik kararı verilen dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan spor eğitmeni hayatını kaybettiBeykoz'da silahlı saldırıya uğrayan spor eğitmeni hayatını kaybetti
Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldüŞırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 1 Nisan Cuma

İmsak
04:44
Sabah
06:12
Öğle
12:44
İkindi
16:17
Akşam
19:06
Yatsı
20:28

Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Cuma

Rendeci Eczanesi
Ilkadim
Yaşar Doğu Eczanesi
Ilkadim
Malkoçoğlu Eczanesi
Canik
Defne Eczanesi
Atakum
Ömürevleri Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kramp, sancı, ağrı... Hepsine veda zamanı!

Kramp, sancı, ağrı... Hepsine veda zamanı!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.