Banka hesabına 16 milyar lira aktaran iki kardeşi yakalayan polislere başarı belgesi

Samsun'da yol uygulamasında ruhsatsız tabancayla yakaladıkları ve banka hesaplarında 16 milyar lira olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle ilgili işlem yapan emniyet mensupları başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Asayiş Şube Müdürü Ertan Kartal ile 2 Mart'ta Adalet Mahallesi'nde yol uygulamasında şüphelileri yakalayan Gazi Polis Merkezi Amiri komiser Yakup Dülger, komiser yardımcısı Merter Ertaş, Motorize Asayiş polis memurları Oktay Kulaksız, Eyüp Özerzurumlu, Abdullah Acerbaş, Abdurrahman Gökçe ve Ali Osman Çakıroğlu'nu makamında kabul etti.

Emniyet mensuplarına başarı belgesi veren Dağlı, "Büyük bir dolandırıcılık vakasıydı. 16 milyar gibi muazzam bir rakam. Bu gerçekten ülkemiz için büyük bir olaydı, arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 2 Mart'ta Adalet Mahallesi'nde yol uygulamasında bir otomobili durdurmuş, ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, araçtaki R. G. ile kardeşi E.G'yi işlemleri için Gazi Polis Merkezi'ne götürmüştü. Hesaplarında 16 milyar lira olduğu tespit edilen zanlılar, gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen dolandırıcılık zanlısı iki kardeş, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan zanlılar, hakimlikçe tekrar adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Hesapla ilgili işlemlerin mobil bankacılık üzerinden yapılması ve banka merkezinin İstanbul'da bulunmasından dolayı yetkisizlik kararı verilen dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

