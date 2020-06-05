YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.06.2020 08:54 | Son Güncelleme

Hakkari’de tarım ve hayvancılıkla uğraşan 3 ailenin banka kredisiyle aldığı inek derede ölürken, olay yerine gelen sahiplerinde 3 çocuk annesi ise gözyaşlarına hakim olamadı.Kent merkezinden 6 kilometre mesafede bulunan Otluca köyü Dereboyu Mahallesi’nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Rahmi, Mesut ve Muhsin İhtiyatoğlu kardeşler, yaklaşık 8 ay önce banka kredisiyle gebe bir montofon cinsi inek satın aldı.

Hakkari’de tarım ve hayvancılıkla uğraşan 3 ailenin banka kredisiyle aldığı inek derede ölürken, olay yerine gelen sahiplerinde 3 çocuk annesi ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Kent merkezinden 6 kilometre mesafede bulunan Otluca köyü Dereboyu Mahallesi’nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Rahmi, Mesut ve Muhsin İhtiyatoğlu kardeşler, yaklaşık 8 ay önce banka kredisiyle gebe bir montofon cinsi inek satın aldı. Satın alındıktan 2 ay sonra da ineğin bir buzağı doğurmasıyla ailenin sevinci ikiye katlandı. Günde 15 kilo süt veren ineklerinin sevincini yaşayan ailenin hayalleri ise kısa sürede edata kabusa dönüştü.
İnekleri bir hafta önce kayıplara karışan aile, gece gündüz arama çalışması başlattı. Ancak bir türlü sonuç alamayan aile, Karşıyaka Mahallesi sakinlerinin Katramas Deresi’nde bir inek olduğu haberi üzerine hemen olay yerine koştu. Suyun bir kilometre sürüklediği ineğin cansız hali ile karşılayan aile fertleri gözyaşlarına hakim olamadı.

“Bu inek bizim her şeyimizdi”
Yokuşlu tepeleri aşarak ineğin öldüğü dere yatağına gelen 3 çocuk annesi Şemsi İhtiyatoğlu ise burada hüngür hüngür ağladı. Duygulandığı için konuşmaktan bile güçlük çeken anne, “Bu inek bizim her şeyimizdi. Biz şimdi ne yapacağız. 3 aile bir olup banka kredisi ile inek alıp köyümüzde hayvancılık yapmaya başladık. Gündü 15 kilo süt alıyordu ve 3 aileye de yetiyordu. 3 aile olarak bu inek sayesinde geçimimizi sağlıyorduk. Bir haftadır kayıptı ve günlerdir arıyorduk. Annesiz buzağı kaldı, süt alıp bu şekilde besliyoruz. Allah’ım sen bize yardımcı ol” dedi.

3 ailenin ekmek kapısıydı
İneğin sahiplerinden Emin İhtiyatoğlu da, bir hafta önce ineklerinin kaybolduğunu belirterek, “Aradık ama bulamadık. 3 aile bu inek sayesinde ayakta duruyordu. Başka da işimiz yok. Herhangi bir yan gelirimiz yok. Tek işimiz tarım ve hayvancılıktır. İneğimiz de elimizden gitti. Yetkililerden yardım talebinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Hakkari Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
02:52
Sabah
04:37
Öğle
12:09
İkindi
16:01
Akşam
19:30
Yatsı
21:08

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

İkizler Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Canan Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Köpek yavruları sağlık taramasından geçti

Köpek yavruları sağlık taramasından geçti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yüksekova’da ahırın çatısı yerinden söküldü

Yüksekova’da ahırın çatısı yerinden söküldü

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.