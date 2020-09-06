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Banka Müdürü Kalbine Yenildi

MANİSA HABERLERİ  | 06.09.2020 14:56 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde özel bir bankanın müdürü olan 48 yaşındaki Faik Şenlik İzmir’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Dün sabah İzmir Narlıdere’de bulunan evinde kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlanan 1 çocuk babası Faik Şenlik geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti.

Banka Müdürü Kalbine Yenildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde özel bir bankanın müdürü olan 48 yaşındaki Faik Şenlik İzmir’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Dün sabah İzmir Narlıdere’de bulunan evinde kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlanan 1 çocuk babası Faik Şenlik geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti. Dün sabah saatlerinde ailesiyle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlanan Faik Şenlik’in durumunun ciddileşmesi üzerine eşi Yeşim Şenlik tarafından ambulans çağrıldı. Ambulans eve ulaşamadan Faik Şenlik hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Faik Şenlik’in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Yaklaşık 9 yıldır Alaşehir’de özel bir banka müdürü olarak görev yapan Faik Şenlik’in ölümü Alaşehirlileri de üzdü. Faik Şenlik’in cenazesi İzmir Narlıdere Mezarlığında toprağa verildi.

Banka Müdürü Kalbine Yenildi

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Manisa Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

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Sabah
06:37
Öğle
13:14
İkindi
16:50
Akşam
19:40
Yatsı
21:00

Manisa Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Güneş Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Mesir Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Ezgi Eczanesi
Akhisar
İldeniz Eczanesi
Akhisar
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