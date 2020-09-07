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Banka müşterilerinin imzasını taklit ederek 15 milyon lira dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.09.2020 15:14 | Son Güncelleme

Banka müşterilerinin imzasını taklit ederek 15 milyon lira dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve Kırklareli'nde banka müşterilerinin imzasını taklit ederek yaklaşık 15 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan hesap uzmanı tutuklandı.

Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 7 yıl önce çeşitli bankalarda hesap uzmanı olarak çalışırken müşterilerin imzalarını taklit ederek yaklaşık 15 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aranan F.Y'nin (41) ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, istihbarat çalışmaları, teknik ve fiziki takip sonucu zanlıyı Mürefte Mahallesi'nde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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