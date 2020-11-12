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Banka personeline yangın eğitimi

VAN HABERLERİ  | 12.11.2020 17:11 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Merkez Bankası personeline yangın eğitimi verdi.İtfaiye Daire Başkanlığının kent genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ‘yangına müdahale’ eğitimleri devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Merkez Bankası personeline yangın eğitimi verdi.
İtfaiye Daire Başkanlığının kent genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ‘yangına müdahale’ eğitimleri devam ediyor. Halkı, kurum ve kuruluşları yangınlar konusunda bilgilendirmek amacıyla itfaiye ekipleri, Merkez Bankası çalışanlarına yangın eğitimi verdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen eğitimlerde katılımcılara yanma ve yangın bilgisi, yangından korunma tedbirleri, yangın söndürme maddeleri ve söndürme yöntemleri hakkında teorik eğitim verildi.
Uzman eğiticiler tarafından verilen teorik eğitimin ardından uygulama eğitimi, sıvı yangınlarına (B sınıfı) müdahale ve söndürme tatbikatı ile son buldu.

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